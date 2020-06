Pessina spegne Commisso: “Le curve non si possono abbattere, modifiche solo parziali”

Andrea Pessina è il soprintendente ai beni archeologici, il suo compito è quello di far applicare la legge, quindi quando parla, non lo fa per opinioni personali ma per norme di legge. Questa mattina ha parlato alla Repubblica riguardo la questione del nuovo stadio della Fiorentina, queste le sue parole: “Joe Barone ha detto che le due ipotesi sono o Campi Bisenzio o lo stadio Franchi e noi speriamo venga scelta la seconda ipotesi, purtroppo mi trovo costretto a dire che le curve non possono essere abbattute completamente, al massimo si possono fare modifiche parziali, senza stravolgimenti. Valuteremo le ipotesi dei progettisti ma dobbiamo valutare le esigenze della conservazione”