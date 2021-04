Pessina dell’Atalanta è risultato positivo al Coronavirus, salterà la sfida con la Fiorentina

Matteo Pessina positivo al Coronavirus. Continuano ad uscire positivi, dunque, dal cluster che si è creato all’interno della Nazionale Italiana. Questo il comunicato diramato dall’Atalanta sul proprio sito ufficiale:

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

Il centrocampista dell’Atalanta, sarò ovviamente costretto a saltare la sfida in programma domenica prossima contro la Fiorentina allo stadio Franchi.

