Pessina sul Franchi: "La prossima settimana avvieremo la procedura di vincolo"

Sullo stadio Artemio Franchi di Firenze “abbiamo finalmente concluso la relazione, stiamo aspettando di finire l'assemblaggio della documentazione fotografica. Sicuramente la prossima settimana dovre...

Sullo stadio Artemio Franchi di Firenze “abbiamo finalmente concluso la relazione, stiamo aspettando di finire l'assemblaggio della documentazione fotografica. Sicuramente la prossima settimana dovremo avviare formalmente la procedura di vincolo”. Lo ha detto, a margine della presentazione dell'inizio dei lavori di restauro della Pietà di Michelangelo all'Opera del Duomo, il Soprintendente per la città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia, Andrea Pessina. La relazione, una volta completata sarà inviata al Ministero (MIBAC). Stabilito il decreto di vincolo, finalmente, potrà essere chiaro come intervenire sull'impianto, sia per riqualificarlo in caso di costruzione di un nuovo stadio per la Fiorentina (e pertanto non condannarlo a diventare un monumento al degrado), sia per una eventuale ristrutturazione per farlo rimanere la “casa” della squadra viola.

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