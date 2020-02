La Gazzetta dello Sport torna a parlare di calciomercato e in particolare di Matteo Pessina, giovane centrocampista dell’Atalanta che sta facendo benissimo in prestito al Verona. I gialloblu possono riscattarlo per 4,5 milioni ma il club di Percassi ha un controriscatto per appena 500 mila euro. Sul centrocampista le squadre più attente sono Inter, Milan, Napoli e Fiorentina: in estate dovrebbero bastare 20 milioni di euro anche se decideranno i prossimi 16 turni di Serie A.