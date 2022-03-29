Pessina non ha dubbi: "Demolizione del Franchi sarebbe stata una macchia gravissima"

Capisco la delusione della Fiorentina ma ciò che chiedeva era infattibile

Il Soprintendente Andrea Pessina è tornato a parlare dell'Artemio Franchi a Repubblica: "Nuovo progetto di Arup? Lo esaminerò solo se me lo verrà chiesto. Ma mi si permetta di dire che il vincolo sullo stadio di Nervi è la cosa di cui sarò sempre più orgoglioso. Risultato di una mobilitazione nazionale, ma non solo, anche internazionale. La sua demolizione sarebbe stata una macchia gravissima sulla coscienza di Firenze. Capisco la delusione della Fiorentina, ma ciò che si chiedeva non era fattibile".

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