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Pessina non ha dubbi: "Demolizione del Franchi sarebbe stata una macchia gravissima"

Capisco la delusione della Fiorentina ma ciò che chiedeva era infattibile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2022 09:18
Pessina non ha dubbi: "Demolizione del Franchi sarebbe stata una macchia gravissima" -
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Pessina non ha dubbi: "Demolizione del Franchi sarebbe stata una macchia gravissima"

Il Soprintendente Andrea Pessina è tornato a parlare dell'Artemio Franchi a Repubblica: "Nuovo progetto di Arup? Lo esaminerò solo se me lo verrà chiesto. Ma mi si permetta di dire che il vincolo sullo stadio di Nervi è la cosa di cui sarò sempre più orgoglioso. Risultato di una mobilitazione nazionale, ma non solo, anche internazionale. La sua demolizione sarebbe stata una macchia gravissima sulla coscienza di Firenze. Capisco la delusione della Fiorentina, ma ciò che si chiedeva non era fattibile".

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