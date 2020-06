“Ho chiesto dei chiarimenti a Joe Barone dopo le parole di Commisso di sabato – ha detto a La Nazione, Andrea Pessina, Soprintendente – sembrava che il problema fosse la mia antipatia verso la Fiorentina, come se io tifassi Juventus, in realtà non tifo nessuno. L’unico progetto che abbiamo visionato ad oggi è quello di Casamonti, non ne sono stati proposti altri. Franchi? Le curve più vicine al campo si possono fare così come la copertura. Poi bisogna anche vedere le esigenze di hotel, negozi e ristoranti ma quello è un altro discorso. Il Franchi è un monumento che si trova nei libri di architettura, spero che la Fiorentina resti nel proprio impianto ma il Franchi non si può demolire tutto”.