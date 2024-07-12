Nazione: “Palladino vuole Pessina a Firenze. È un suo fedelissimo e farebbe al caso della Fiorentina”

Pessina è il prototipo perfetto in mezzo al campo

Il nome buono può diventare quello di Matteo Pessina che Palladino ha conosciuto proprio in Brianza. È un fedelissimo del tecnico e rappresenta il prototipo perfetto del profilo che serve in mezzo al campo. Un giocatore importante, che farebbe al caso della Fiorentina: la società si è data una decina di giorni per trovare il prospetto giusto. Lo scrive La Nazione.