Nazione: “Palladino vuole Pessina a Firenze. È un suo fedelissimo e farebbe al caso della Fiorentina”
Pessina è il prototipo perfetto in mezzo al campo
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2024 09:24
Il nome buono può diventare quello di Matteo Pessina che Palladino ha conosciuto proprio in Brianza. È un fedelissimo del tecnico e rappresenta il prototipo perfetto del profilo che serve in mezzo al campo. Un giocatore importante, che farebbe al caso della Fiorentina: la società si è data una decina di giorni per trovare il prospetto giusto. Lo scrive La Nazione.