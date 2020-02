Ecco alcuni passaggi dell’intervista del Soprintendente Pessina a La Nazione: “Stiamo aspettando il progetto di Commisso, per ora non è arrivato ancora nulla nei miei uffici. In attesa di esso ho invitato il presidente viola a mandarmi delle domande alle quali vorrebbe avere una risposta, preferisco rispondere per iscritto e fare così maggiore chiarezza. Sul Franchi a differenza di altri stadi si può lavorare soltanto per addizione non per sottrazione. Si può realizzare una copertura, si possono utilizzare alcuni spazi sotterranei e qualcosa sul suolo per le attività commerciali, di soluzioni possibili ce ne sono. Le curve non possono essere demolite, ma abbiamo già detto alcune soluzioni anche se non sono piaciute, ovviamente anche il restyling costa”.