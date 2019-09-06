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Il soprintendente: "Entro uno/due mesi faremo la verifica d'interesse culturale al Franchi"

Queste le parole rilasciate al Corriere Fiorentino dal soprintendente Andrea Pessina dopo l'incontro di ieri mattina con Commisso e Nardella sul restyling del Franchi: "Un progetto è stato preso già i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 10:11
Il soprintendente: "Entro uno/due mesi faremo la verifica d'interesse culturale al Franchi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate al Corriere Fiorentino dal soprintendente Andrea Pessina dopo l'incontro di ieri mattina con Commisso e Nardella sul restyling del Franchi: "Un progetto è stato preso già in esame, ora faremo le verifiche d'interesse culturale cioè quali sono i vincoli e quali no, ma è una norma generica. Chiederemo al proprietario dello stadio, quindi il Comune tutti i documenti degli interventi fatti in precedenza, entro uno/due mesi faremo la verifica". Nel corso dei lavori, che si presume durino 3 anni, la Fiorentina continuerà a giocare nel suo stadio.

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