Festa per l’addio del sovrintendente Pessina, il “Signor no” che ha fatto infuriare Commisso

Il Corriere Fiorentino racconta la festa di addio per il sovrintendente Pessina a Palazzo Pitti. Fuori dalle finestre, una città con cui l’amore non è mai sbocciato. A Firenze lo hanno ribattezzato il “Signor no”. Pessina, 59 anni, a Firenze di nemici se n’è fatti molti con la sua idea che la tutela viene sempre prima. Uno su tutti Dario Nardella, che non ha mancato di manifestare insofferenza verso gli ostacoli della Soprintendenza. Tra i nemici anche Rocco Commisso, che si è visto bocciare il progetto Casamonti per il nuovo stadio: il patron viola, raccontano, andò su tutte le furie quando si sentì dire no ai led e all’abbattimento delle curve del Nervi.

