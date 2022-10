Corriere Fiorentino: “Zurkowski infastidito dalla trattativa saltata tra Fiorentina e Empoli: non è per il gioco di Italiano”

Discorso simile per Zurkowski (33′ complessivi giocati) che, a torto o a ragione, il mister non ha mai considerato adatto alle sue idee. Non a caso, fino all’ultimo, è rimasto sul mercato. Convinto, lui per primo, di dover tornare ad Empoli. La trattativa invece è saltata e il polacco (e questo non è piaciuto al tecnico) non ha mai fatto niente per nascondere il fastidio. Poteva reagire provando a convincere Italiano a cambiare idea (vedi Amrabat) e, invece, si è intristito. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

