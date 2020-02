Il soprintendente Pessina ha parlato al Corriere Fiorentino. Queste le sue parole: “Si può intervenire, ma non demolendo le curve come ipotizzato in precedenza. Si può coprire lo stadio, ci sono tecnologie diverse per fare addizioni ma non demolizioni alle curve. I vincoli si potranno togliere in futuro? Non si potranno togliere, semmai con il tempo aggiungersene altri. Così come resa la necessità di manutenzione restauro e conservazione dell’impianto”.