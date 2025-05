Telelombardia è sicura: “La Fiorentina vuole Pessina per la prossima stagione, ma il Monza vuole trattenerlo”

Nelle scorse settimane è uscito un nuovo nome per il calciomercato della Fiorentina, ed è quello di Matteo Pessina, centrocampista brianzolo e campione d’Europa con l’Italia di Mancini. Secondo Telelombardia, il Monza avrebbe intenzione di trattenere ad ogni costo il fantasista biancorosso anche in Serie B. La dirigenza brianzola vorrebbe rendere il centrocampista un punto fermo per la rinascita del club lombardo, in vista di una sessione di calciomercato che potrebbe essere molto importante e rivoluzionaria, con almeno 10 calciatori attualmente in rosa, pronti a lasciare la squadra a fine stagione dopo la cocente retrocessione di quest’anno.