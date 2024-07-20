Pessina: "Palladino gioca molto in verticale, adesso ricerchiamo più il palleggio"

Pessina commenta l'idea di gioco di Palladino paragonandola a Nesta

A Sky Sport ha parlato il giocatore del Monza Matteo Pessina che è tornato sul suo ex tecnico adesso alla Fiorentina Raffaele Palladino:"Palladino giocava molto in verticale, preferiva andare sulle fasce piuttosto che giocare al centro come ci richiede ora Nesta. Hanno due modi di giocare diversi però entrambi guardano la fase difensiva con attenzione, Palladino ci ha fatto crescere e capire meglio il nostro valore. Ora dobbiamo mettere in pratica nel modo migliore le idee di Nesta".

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