Pessina saluta Palladino: “Nello Spezia ti guardavo dare l’esempio in campo e fuori. In bocca al lupo mister”

Il capitano del Monza, Matteo Pessina, sul proprio profilo Instagram ha salutato l’ex tecnico biancorosso Raffaele Palladino, da ieri ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina, in maniera semplice ma molto sentita, con tante parole al miele per il suo ex compagno di squadra ai tempi dello Spezia:

“Ciao Mister, ciao Raffa. Da compagno di squadra ai tempi dello Spezia, dove ero ancora un “bambino” e ti guardavo dare l’esempio in campo e fuori, fino ad averti come allenatore. Abbiamo condiviso insieme un percorso che ricorderò sempre con felicità”.

“Nonostante il nostro percorso professionale si separi, la nostra amicizia continuerà per sempre. Ti auguro un grande in bocca al lupo per la tua nuova avventura e grazie per quello hai fatto per me, per Monza, per il Monza e per i monzesi”.

Matteo”.