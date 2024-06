Il primo obiettivo del mercato viola si chiama Andrea Colpani. Il costo si aggira sui 20/25 milioni di euro

La Fiorentina, dopo aver presentato nella giornata odierna il nuovo mister Raffaele Palladino, è già pronta a tuffarsi nel calciomercato. Il primo obiettivo si chiama Andrea Colpani. Nell’ultima stagione, il ‘Flaco’, si è messo in luce con una grandissima stagione: 8 gol e 4 assist con la maglia del Monza. La dirigenza e il tecnico hanno già iniziato a pianificare il mercato e una delle prime trattative riguarda proprio il centrocampista classe ’99: per portarlo a Firenze servono circa 20/25 milioni di euro.

Come riporta Cronache di Spogliatoio, l’operazione Colpani, potrebbe essere favorita dai rinnovati buoni rapporti tra l’agente Giuseppe Riso, che cura gli interessi di Palladino e la società toscana. Adesso che la situazione tra la Fiorentina e Riso è stata completamente ristabilita, Pradè e il procuratore si vedranno presto per parlare di mercato. Questa trattativa per Palladino ha aiutato a riavvicinare le parti e adesso potranno nascere nuovi spiragli.