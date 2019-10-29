Sop. Pessina: "Vi svelo perchè il Franchi non può essere ristrutturato come Commisso vuole"

Il Soprintendente Andrea Pessina ha parlato a Lady Radio. Queste le sue parole sull’ipotesi restyling del Franchi: “La possibilità, per come ci è stata proposta dalla Fiorentina attraverso l’unico pr...

Il Soprintendente Andrea Pessina ha parlato a Lady Radio. Queste le sue parole sull’ipotesi restyling del Franchi: “La possibilità, per come ci è stata proposta dalla Fiorentina attraverso l’unico progetto visionato, è saltata. Chi mette le mani sul Franchi deve tenere conto del fatto che in ballo c’è un monumento progettato da un figura importante come Nervi. Le richieste non sono state ritenute accettabili perché le demolizioni non sono possibili. Era accettabile costruire le due nuove curve, ma a patto di mantenere anche le vecchie. E Commisso ha scartato quest’ipotesi fin dall’inizio. Lui li chiama ostacoli; capisco che in America le cose funzionino diversamente, ma noi difendiamo molto di più la nostra identità”.