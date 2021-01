Corriere Fiorentino, un vicino del Viola Park ha fatto ricorso al Tar. Altro stop in arrivo?

Un ricorso al Tar è stato predisposto contro il Centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, da un cittadino che ha una villa nei pressi dell’area (ma in territorio di Firenze). Nel ricorso si contestano i punti luce ed altri aspetti del progetto che ha già ricevuto il via libera dal Comune di Bagno a Ripoli e pure il placet della Conferenza dei servizi, l’organo in cui sono presenti tutti gli enti che hanno voce in capitolo su progetti di questa importanza (compresa la soprintendenza paesaggistica). Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini getta acqua sul fuoco: «Dalla prima lettura, non ci preoccupa. Stiamo lavorando speditamente per la posa della prima pietra, che arriverà presto». Lo riporta il Corriere Fiorentino.

