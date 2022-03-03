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Dopo Ribery adesso Odriozola. Ladri nella casa di Bagno a Ripoli, rubati soldi e medaglia Champions

Il furto è avvenuto alcune settimane fa ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. Una brutta avventura per Odriozola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2022 19:04
Dopo Ribery adesso Odriozola. Ladri nella casa di Bagno a Ripoli, rubati soldi e medaglia Champions - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Come scrive Qui Antella, dopo Ribery è toccato a Odriozola. I ladri hanno svaligiato la sua abitazione nella zona di Quarto, sulle colline di Bagno a Ripoli, a poca distanza dal cantiere dove si sta costruendo il Viola Park. Il furto è avvenuto alcune settimane fa ma se ne è avuta conoscenza solo ora.

Nel luglio del 2020 era toccato al francese Ribery subire un’incursione ladresca nella villa che aveva affittato a Sant’Andrea a Morgiano, sulla collina sopra Capannuccia, tra Grassina e San Polo.

Al calciatore spagnolo, in prestioto alla Fiorentina dal Real Madrid, sono stati rubati denaro e oggetti di valore. Fra questi la medaglia della Champions League vinta nel 2020 quando era in prestito al Bayern Monaco.

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