Commisso a Bagno a Ripoli, proseguono veloci i lavori per il Viola Park. Pronto fra un anno

Il centro sportivo della Fiorentina viaggia verso la conclusione dei lavori, questa mattina sopralluogo di Commisso

Come mostrato dal Tweet della Fiorentina, proseguono spediti i lavori a Bagno a Ripoli per il nuovo centro sportivo della società viola che sarà la casa di tutte le squadre viola, dal maschile al femminile. Questa mattina il patron Rocco Commisso, insieme con i suoi collaboratori, ha fatto un sopralluogo sul cantiere. Se verranno rispettati i tempi, fra solo un anno il Viola Park sarà pronto.

INTANTO LA PRIMAVERA DELLA FIORENTINA, DOPO IL TRIONFO, RISCHIA LA RETROCESSIONE

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