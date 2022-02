TgR, problema al Viola Park, fino al 2026 non ci saranno i parcheggi, la Fiorentina non ci sta

Secondo quanto riportato dal TgR Toscana uno dei problemi più grandi per il Viola Park è quello dei parcheggi, senza di questi, la capienza dei mini stadi che si trovano all’interno del nuovo centro sportivo della Fiorentina si dimezzerebbe da 3000 mila posti a 1500 posti. Fino al 2026 non ci saranno i parcheggi, poichè la costruzione di questi sono legati ai fondi del PNRR. Il problema è che l’inaugurazione del Viola Park ci sarà alla fine di questo anno e dunque fino al 2026 non ci saranno i parcheggi, aspetto che a Commisso e a tutta la proprietà viola non va proprio giù, c’è grande amarezza per questo aspetto.

SCONCERTI ELOGIA COMMISSO