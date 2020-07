Accuse permalose e fuori luogo a Ribery, ma la maggioranza dei tifosi viola sta con Franck

di Flavio Ognissanti

Ieri sera, quando la Fiorentina era in campo a Parma, la villa a Bagno a Ripoli di Franck Ribery è stata svaligiata e messa sottosopra. Da qui è scaturito questa mattina lo sfogo di Ribery che ha sostanzialmente detto che ci tiene moltissimo per la sicurezza della sua famiglia e che spera che a Firenze questo ci possa essere ancora. Poi è intervenuta anche la moglie del campione francese dicendo che si sente ferita nell’intimo.

Tutto normale insomma. Reazioni logiche dopo un trauma del genere. Perché si, e questo non dipende dal conto in banca, se torni a casa e la vedi sottosopra con alcuni beni di valore rubati, vieni ferito dentro. È un trauma a tutti gli effetti.

Le parole di oggi di Ribery sono state le parole di un ragazzo che è stato svaligiato e a cui è stata violata la sua casa con la sua famiglia che adesso, giustamente, ha paura. Parole assolutamente comprensibili e che non hanno mancato di rispetto a nessuno.

Dopo queste parole qualcuno tra i tifosi viola ha attaccato il numero 7 della Fiorentina per aver, secondo qualcuno, mancato di rispetto a Firenze e ai fiorentini. Ma nulla di tutto questo è avvenuto.

In questo momento così delicato per il futuro della Fiorentina, fare polemica verso il giocatore simbolo della squadra è assolutamente l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno. In una situazione del genere bisogna solo fare cerchio al fianco di Ribery e della sua famiglia mostrando loro tutto l’affetto di cui hanno bisogno. Non è il momento delle polemiche su certe parole che di polemica hanno ben poco. Solo un semplice sfogo sulla sicurezza dopo un trauma.

Ti siamo vicini Franck.