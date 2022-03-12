Tutte le foto del Viola Park a 9 mesi dalla sua inaugurazione. Presenti sindaci città metropolitana

Il Viola Park si avvia verso la sua conclusione, nel prossimo dicembre sarà inaugurato, oggi ha ospitato i sindaci con Joe Barone

Questa mattina al Viola Park la Fiorentina ha accolto e ricevuto i sindaci della città metropolitana per fargli vedere lo stato dei lavori e per illustrare a tutti loro lo stato avanzato dei lavori. L'inaugurazione, come detto anche da Joe Barone, è prevista per il prossimo dicembre

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