Ecco il Viola Park: il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Pronto fra 14 mesi

Si chiamerà, per ora, Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina che sorgerà a Bagno a Ripoli. La presentazione del progetto si è tenuta questa mattina a Bagno a Ripoli, con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il sindaco Francesco Casini e l’architetto Marco Casamonti, autore del progetto.

Si tratta di un investimento di almeno 75 milioni da parte della Fiorentina, cifra che potrebbe anche salire, piazzandosi come il più grande investimento di un privato nella storia del comune di Bagno a Ripoli. Si tratta di un investimento di almeno 75 milioni da parte della Fiorentina, cifra che potrebbe anche salire, piazzandosi come il più grande investimento di un privato nella storia del comune di Bagno a Ripoli.

Il progetto, che si estenderà su 25 ettari di terreno, di cui 22 sfruttati per campi e centro sportivo e 3 lasciati a coltivazione agricola, prevede 10 campi da calcio, dove si alleneranno tutte le squadre della Fiorentina, ed è pensato per essere inserito nel contesto ambientale del comune, perché sia sostenibile a livello energetico e ambientale, con edifici che andranno non oltre il primo piano, rispettando le altezze della zona. Ci saranno due piscine, pannelli fotovoltaici sui tetti, di colore verde, per non stridere nel contesto.

I lavori dovrebbero iniziare già dal prossimo anno, il 2 gennaio 2021, con l’obiettivo di finire in 12 mesi, ovvero per Dicembre 2021.

Stando alle parole di Commisso, il nome Viola Park è provvisorio. Nella mente del Presidente e degli addetti ai lavori ci sono anche altri nomi al vaglio come: Mediacom Viola Park, Lions Park ed altri non resi noti. L’unica certezza è che al Centro Sportivo non verrà dati il nome di Davide Astori (in quanto il nome è, e resterà, intitolato ai campini).

Di seguito, riportiamo le immagini rese note durante la conferenza di presentazione.

LEGGI ANCHE: DOPO CHIESA, MILENKOVIC. I TOP VOGLIONO ANDARE VIA. COMMISSO HA DELUSO I GIOCATORI

LEGGI ANCHE, COMMISSO SUL “VIOLA PARK”: “I DV AVEVANO UN PROGETTO A CAMPI DI 30 MILIONI, IO QUI NE INVESTO 75”