Proteste sul Viola Park: “Non si possono spendere 150 mila euro di soldi pubblici per il parcheggio”

L’associazione ARCA, si è ribellata alla spesa del comune di Bagno A Ripoli per realizzare il parcheggio utile al Viola Park che sarà inaugurato nei prossimi mesi. Questo il loro comunicato:

“Questo parcheggio provvisorio nasce non da necessità della cittadinanza (la possibilità di sosta è generalmente soddisfatta) ma solo dal bisogno di dotare di sosta l’area del centro sportivo della Fiorentina (che ne è sprovvisto) in attesa che venga realizzato il parcheggio scambiatore della tramvia. Domandiamo ai cittadini di Bagno a Ripoli se sono d’accordo che s’impieghino 150 mila euro di soldi comunali per realizzare un parcheggio provvisorio al servizio di una struttura sportiva privata? Se sono consapevoli che questo parcheggio – rimarca l’associazione – in quanto provvisorio, verrà presto smantellato per far spazio alle opere già previste per la Tramvia, pertanto i 150 mila euro saranno soldi pubblici che andranno sprecati? Se sono consapevoli che, oltretutto il parcheggio sarà a pagamento e che quindi i cittadini lo pagheranno due volte”

