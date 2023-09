I tempi del Viola Park si allungano: la Fiorentina aspetta i 374 parcheggi. Il 13 l’agibilità?

La Fiorentina aspetta come l’Eldorado i 374 posti auto del parcheggio scambiatore per la tramvia che ancora sono lontani da essere realizzati: finanziati con fondi pubblici e gestiti dal comune di Firenze. Sarà un bello sfogo sicuramente ma ancora non c’è ed è pensato come servizio per il tram. Intanto sulla questione agibilità la pratica, dopo il ritiro della domanda di deroga inizialmente sollecitata dalla Fiorentina alla prefettura, è tornata in capo al Comune di Bagno a Ripoli (due commissioni sono in programma tra oggi e il prossimo 12 settembre per il sopralluogo finale) per sanare le strutture difformi dal progetto iniziale e quindi ottenere il via libera. Dal 25 agosto infatti il comune ha ripreso in mano con la commissione comunale di Pubblico spettacolo la questione. Se non ci saranno intoppi nel nuovo iter (quello attraverso la Commissione provinciale prevedeva tempi più lunghi perché in deroga) già il 13 il club potrebbe ottenere il rilascio della agibilità. L’inaugurazione quindi, prevista a inizio estate con un parterre di altissimo livello, potrebbe essere riprogrammata tra fine settembre e inizio ottobre. Lo scrive La Nazione.