Batosta Juventus, per Pjaca in nazionale probabile rottura del perone

Dalla nazionale croata non arrivano buone notizie per la Juventus

Domani pomeriggio a Vinovo, alla ripresa della preparazione dopo due giorni e mezzo di riposo-premio, dovrebbe infatti esserci anche Marko Pjaca, ma non è una buona notizia. L'esterno ha infatti lasciato il ritiro della Croazia per un problema al perone. I primi controlli medici avrebbero escluso una frattura e segnalato un'infrazione, curabile in 20-30 giorni. Pjaca rischia dunque di saltare i prossimi big match contro Lione (18/10) e Milan (22/10), ma potrebbe rientrare in tempo per la sfida-scudetto contro il Napoli (29/10). Dopo aver raccolto appena 76 minuti tra spizzichi e bocconi di campionato e Champions, la prima volta tra i titolari bianconeri di Pjaca slitta ulteriormente, così come il varo di quel 4-2-3-1 testato da Allegri a Zagabria e a Empoli.