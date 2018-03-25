Croazia, tragedia in campo: muore Bruno Boban vittima di un collasso

Ancora un lutto nel mondo del calcio, a sole tre settimane dall'improvvisa morte di Astori . Questa volta la tragica notizia giunge dalla Croazia, dove ha perso la vita il 25enne esterno destro Bruno...

Ancora un lutto nel mondo del calcio, a sole tre settimane dall'improvvisa morte di Astori . Questa volta la tragica notizia giunge dalla Croazia, dove ha perso la vita il 25enne esterno destro Bruno Boban, vittima ieri pomeriggio di un collasso in campo dopo 15' della sfida tra Marsonia e Pozega Slavonija, valida per la terza divisione (la Tréca HNL).

Secondo quanto riportato dai media croati, Boban si è accasciato al suolo perdendo subito conoscenza in seguito a una porte pallonata al petto. Soccorso dai medici e bordo campo e trasportato in ospedale, il 25enne del Marsonia è deceduto dopo 40' di inutili tentativi di rianimazione.

Fonte: Gazzetta.it