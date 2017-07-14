L'agente di Kalinic raggiunge il calciatore in Croazia. Si studia la soluzione per andare al Milan
Ormai è tutto chiaro, Nikola Kalinic ha lasciato il ritiro della Fiorentina per andare al Milan. Adesso è tutto un rebus nella trattativa
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2017 15:06
Secondo quanto riportato da Radio Blu, Erceg, il procuratore di Nikola Kalinic ha raggiunto il calciatore in Croazia per studiare la strategia migliore per andare al Milan. Il calciatore ha lasciato ieri il ritiro di Moena della Fiorentina e ha subito raggiunto la sua famiglia. Adesso la cosa più difficile resta sbloccare la trattativa con il Milan data la distanza tra i due club.