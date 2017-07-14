L'agente di Kalinic raggiunge il calciatore in Croazia. Si studia la soluzione per andare al Milan

Ormai è tutto chiaro, Nikola Kalinic ha lasciato il ritiro della Fiorentina per andare al Milan. Adesso è tutto un rebus nella trattativa

A cura di Redazione Labaroviola 14 luglio 2017 15:06

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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