70’ minuti in campo con la Croazia per Pjaca poi esce infortunato. La Fiorentina attende gli esami strumentali
È il minuto 70’ in Islanda-Croazia, Lovren entra al posto di Marko Pjaca oggetto dei desideri di Corvino. Il ragazzo però non esce né per stanchezza né per scelta tecnica ma per infortunio (probabilme...
È il minuto 70’ in Islanda-Croazia, Lovren entra al posto di Marko Pjaca oggetto dei desideri di Corvino. Il ragazzo però non esce né per stanchezza né per scelta tecnica ma per infortunio (probabilmente muscolare) dopo essersi accasciato a terra. Noto il suo lungo periodo di stop dovuto alla rottura del legamento crociato risalente a Marzo del 2017.
Adesso dunque si attende per capire l'entità dell’infortunio, il ragazzo è indubbiamente talentuoso così come sfortunato e forse un po’ troppo fragile negli ultimi tempi. Magari questo inconveniente può far saltare la trattativa? Oppure rivedere il prezzo? Seguiranno sviluppi...
Gabriele Caldieron