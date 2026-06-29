Dalla Croazia riportano: "Pongracic è bravo di testa, ma coi piedi è un pericolo per tutta la squadra"

Il centrale viola è stato criticato per il gioco coi piedi

Lanciato dal primo minuto un po' a sorpresa dalla Croazia nei due match vinti nel girone, Marin Pongracic si prepara a scendere in campo dal fischio d'inizio anche nella sfida a eliminazione diretta del Mondiale. Una scelta che lascia perplesso Tomislav Ivkovic, commentatore tecnico ed ex colonna della Jugoslavia, che ha analizzato così il difensore:

“Il ragazzo ha ottimi tempi di inserimento e qualità di testa, ma quando si convince di poter fare il regista avanzandoti palla al piede si trasforma in una minaccia per la sua stessa squadra. Andrebbe frenato in questo senso, è una lacuna che ha mostrato in qualunque maglia abbia indossato”.