Pongračić è stato convocato dalla Croazia per le qualificazioni ai mondiali, giocherà due partite

La stagione di Serie A e quella della Fiorentina stanno ormai giungendo al termine. Per i viola resta ancora da disputare la trasferta contro l’Udinese, un match cruciale per cercare di ottenere un posto in Conference League. Successivamente, alcuni calciatori saranno impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Tra questi c’è anche Marin Pongracic: il difensore centrale croato è stato convocato dal commissario tecnico Dalic per le qualificazioni ai Mondiali. La Croazia affronterà Gibilterra e Repubblica Ceca, e Pongracic figura nell’elenco dei convocati. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Ivica Ivusic (Pafos FC), Dominik Kotarski (PAOK Salonicco).

Difensori: Josko Gvardiol (Manchester City), Josip Juranovic (Union Berlino), Duje Caleta-Car (Olympique Lione), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Monaco), Marin Pongracic (Fiorentina), Luka Vuskovic (Westerlo).

Centrocampisti: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Dinamo Zagabria), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Dinamo Zagabria), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka), Lovro Majer (Wolfsburg).

Attaccanti: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Club Atlético Osasuna), Franjo Ivanovic (Union Saint-Gilloise).