Kalinic rispedito a casa, per lui il mondiale in Russia è gia finito
Secondo il media croato Sportske Novosti Kalinic ha già lasciato il ritiro della nazionale croata a seguito della bufera scatenata dal suo rifiuto di entrare contro la Nigeria. Nella conferenza stampa...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 11:55
Secondo il media croato Sportske Novosti Kalinic ha già lasciato il ritiro della nazionale croata a seguito della bufera scatenata dal suo rifiuto di entrare contro la Nigeria. Nella conferenza stampa del pomeriggio sarà probabilmente chiarito il motivo ufficiale della sua esclusione, ma a questo punto pare altamente improbabile una sua permanenza a Russia 2018.