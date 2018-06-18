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Kalinic rispedito a casa, per lui il mondiale in Russia è gia finito

Secondo il media croato Sportske Novosti Kalinic ha già lasciato il ritiro della nazionale croata a seguito della bufera scatenata dal suo rifiuto di entrare contro la Nigeria. Nella conferenza stampa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 11:55
Kalinic rispedito a casa, per lui il mondiale in Russia è gia finito -
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Secondo il media croato Sportske Novosti Kalinic ha già lasciato il ritiro della nazionale croata a seguito della bufera scatenata dal suo rifiuto di entrare contro la Nigeria. Nella conferenza stampa del pomeriggio sarà probabilmente chiarito il motivo ufficiale della sua esclusione, ma a questo punto pare altamente  improbabile una sua permanenza a Russia 2018.

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