Pongracic: "L'inizio di stagione è stato un disastro, sono contento di aver portato la squadra alla salvezza"

Il centrale croato ha parlato dal ritiro prima del match con la Slovenia di domenica

Dopo il passo falso nell'amichevole contro il Belgio, la Croazia prosegue la marcia di avvicinamento al debutto Mondiale contro l'Inghilterra. Dal ritiro della nazionale ha preso la parola il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic, che ha tracciato un bilancio in chiaroscuro dell'annata vissuta a Firenze, tra le enormi difficoltà di squadra e un rendimento personale ritenuto comunque soddisfacente:

"La prima parte della stagione è stata molto negativa, ma siamo riusciti a rimanere in campionato. Sono soddisfatto della mia prestazione personale e dei minuti giocati, è un peccato non essere riusciti a raggiungere le semifinali di Conference League, ma il Crystal Palace è stato un ottimo avversario".

Il centrale croato non ha nascosto la complessità di una prima metà di stagione decisamente deficitaria per i viola, culminata però con la conquista della salvezza. Se a livello collettivo i risultati sono mancati — compresa la delusione per l'eliminazione ai quarti di Conference League per mano degli inglesi del Crystal Palace —, Pongracic promuove la sua annata sul piano individuale, forte di una buona continuità sul terreno di gioco che gli ha permesso di strappare la convocazione per la rassegna iridata.

La testa del difensore è ora totalmente rivolta ai prossimi impegni con la Croazia che, prima dell'esordio ufficiale al Mondiale, scenderà in campo domenica sera contro la Slovenia per l'ultimo collaudo amichevole.