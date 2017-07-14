Corriere fiorentino, Kalinic è tornato in Croazia dalla famiglia, abbandonata la casa di Firenze. Vuole il Milan

Retroscena su Kalinic svelato dal Corriere fiorentino, la famiglia Kalinic ha lasciato la casa di Firenze. Abbandonato Moena il bomber è volato in Croazia

Kalinic ha raggiunto la moglie e il figlio in Croazia anche perchè a Firenze il contratto di affitto nell’appartamento in centro è stato disdetto da tempo. In questi giorni Pioli ha parlato più volte con Kalinic e tra i due c’è stato anche un abbraccio sincero, ma l’attaccante sembra rimasto sulla sua linea: considera chiuso il suo ciclo alla Fiorentina e vuole andare al Milan. Lo riporta il Corriere fiorentino.