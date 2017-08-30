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Dalla Croazia: l’Hajduk Spalato si sta muovendo per arrivare a Rebic

Il club croato, alle prese con la sostituzione di Vlasic da poco passato all’Everton, sembra intenzionato a puntare proprio sull'attaccante della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 12:50
Dalla Croazia: l’Hajduk Spalato si sta muovendo per arrivare a Rebic -
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Croazia
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Tra gli esuberi che la Fiorentina proverà a piazzare in queste ultime ore di calciomercato, c’è sicuramente Ante Rebic. Secondo quanto riporta il sito croato slobodnadalmacija.hr, sull’attaccante viola si sarebbe mosso l’Hajduk Spalato, alle prese con la sostituzione di Nikola Vlasic (approdato all’Everton).

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