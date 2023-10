Dalla Croazia: “Brekalo ha fatto due partite disastrose, viene fatto giocare per mancanza di alternative”

Stanno facendo scalpore in Croazia le ultime prestazione negative di Josip Brekalo in nazionale. Dopo una prima gara deludente contro la Turchia anche contro il Galles il giocatore viola non ha messo in mostra una buona prestazione. Nelle ultime ore sono fioccate le critiche sia per Brekalo che per il CT che lo ha schierato.

Su Net.hr, ha parlato anche l’ex giocatore Igor Pamic. Queste le sue parole: “Non so cosa ci sia nella testa del CT ma sarebbe bello se riflettesse un po’ di più. Musa e Brekalo non sarebbero dovuti partire titolari né contro la Turchia né contro il Galles. A maggior ragione nella seconda partita vista la prova disastrosa nella prima. Non so perché abbia chiamato Brekalo, probabilmente perchè non aveva alternative importanti. Ma questo giocatore non può aiutare la Croazia in alcun modo”.

