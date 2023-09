Brekalo: “Sono tornato in nazionale grazie alla Fiorentina. Al mondiale giustamente non sono andato”

Josip Brekalo è stato convocato per la nazionale croata, il giocatore della Fiorentina ci torna dopo un lungo periodo dove era stato giustamente ignorato. Queste le sue parole ai media croati:

“Ho parlato con chi segue la serie A per la nazionale croata e mi ha detto che mi seguono e che sto giocando bene quest’anno con la Fiorentina. Io ho lavorato e ho aspettato la mia occasione per tornare in nazionale, mi dispiace per gli infortuni che sono capitati ad altri giocatori della nazionale come Perisic. Al mondiale non sono stato convocato perchè ho avuto dei problemi al Wolfsburg e non giocando è stato logico che non sia stato convocato”

