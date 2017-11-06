C.T Croazia: ''Non abbiamo fiducia nel recupero di Badelj per la Grecia, ma aspettiamo l'esito degli esami dalla Fiorentina''

Zlatko Dalic,c.t della Croazia, ha parlato di Milan Badelj, k.o nella gara di ieri contro la Roma: "E’ improbabile che sia pronto per la partita contro la Grecia. Oggi farà degli esami e ne sapremo di...

A cura di Redazione Labaroviola 06 novembre 2017 11:57

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