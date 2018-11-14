Pjaca: "Importante giocare con la Fiorentina per trovare la condizione. La concorrenza..."

Marko Pjaca ha parlato dal ritiro della sua nazionale, queste le sue parole:"Adesso avremo due partite importanti, io mi sente bene: ho giocato da titolare anche nell'ultima partita e penso di essere...

Marko Pjaca ha parlato dal ritiro della sua nazionale, queste le sue parole:

"Adesso avremo due partite importanti, io mi sente bene: ho giocato da titolare anche nell'ultima partita e penso di essere nella forma migliore. Anche noi stiamo crescendo di condizione, siamo più brillanti rispetto agli inizi in Nations League: si è visto che non abbiamo avuto molto tempo per riposare dopo il Mondiale. Il fatto che stia giocando con continuità con la maglia della Fiorentina è importante per mettermi alle spalle l'infortunio. La concorrenza in nazionale? La competizione ci aiuta a rendere tutti di più".