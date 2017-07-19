Kalinic rientra regolarmente in ritiro dopo il periodo trascorso in Croazia

Il croato ha fatto ritorno a Moena ed ha già raggiunto i compagni nell'albergo sede del ritiro

Nikola Kalinic, dopo il tanto discusso distacco dal resto del gruppo al fine di trascorrere alcuni giorni in Croazia, ha fatto regolarmente ritorno nel ritiro di Moena. L'attaccante viola, infatti, si è temporaneamente assentato per alcune vicissitudini, pare di natura familiare, e quindi non per il presunto intrigo di mercato che lo vorrebbe vicino al Milan. Il croato, proprio in questi minuti, ha raggiunto l'albergo nel quale alloggia la squadra.