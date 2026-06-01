La Nazione riporta: "Solo Pongracic è stato convocato per i Mondiali, uguale al 1978 con un solo giocatore"

Il centrale croato è l'unico calciatore viola che volerà negli USA

La stagione complicata della Fiorentina trova una netta conferma anche nelle convocazioni per i Mondiali: l’unico rappresentante viola sarà infatti il croato Marin Pongracic. Si tratta di un dato decisamente ridotto, specialmente se rapportato ai 1.248 calciatori complessivi che prenderanno parte alla fase finale del torneo. Per ritrovare il club gigliato con un solo convocato a una Coppa del Mondo bisogna risalire addirittura al 1978, quando in Argentina partì il solo Giancarlo Antognoni. Nonostante i numeri minimi, la chiamata di Pongracic aggiorna comunque la storia del club, diventando il 45° giocatore della Fiorentina a essere convocato a un Mondiale, per un totale di 50 partecipazioni complessive. Sotto la gestione Commisso si tratta del quinto pass mondiale (eguagliata l’era Befani, mentre restano in testa le presidenze Della Valle, Pontello e Cecchi Gori) e, qualora il difensore dovesse scendere in campo, diventerebbe il 34° calciatore viola a disputare effettivamente una partita nella fase finale del torneo.