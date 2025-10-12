Brutte notizie per la Fiorentina: Pongracic esce al 60esimo per infortunio durante Croazia-Gibilterra
Arrivano altre brutte notizie per la Fiorentina dopo l'infortunio di Moise Kean infatti c'è un altro calciatore viola a fermarsi per un problema fisico. Si tratta di Marin Pongracic. Parito titolare i...
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2025 22:45
Arrivano altre brutte notizie per la Fiorentina dopo l'infortunio di Moise Kean infatti c'è un altro calciatore viola a fermarsi per un problema fisico. Si tratta di Marin Pongracic. Parito titolare in Croazia-Gibilterra il centrale difensivo è uscito al 60esimo per un infortunio lasciando il posto a Gvardiol. Per Pongracic non dovrebbe trattarsi di niente di particolarmente grave, si tratta infatti di una botta rimediata durante la partita. Le sue condizioni restano comunque da valutare per Fiorentina-Milan