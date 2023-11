Adesso è ufficiale, l’Italia sarà in quarta e ultima fascia per l’Europeo. Girone di ferro? Non è detto, le possibilità

Le speranze dell’Italia di non finire in ultima fascia erano piuttosto basse e la vittoria della Croazia contro l’Armenia ha spento anche quelle. La nazionale di Dalic si colloca invece nella seconda urna grazie al successo firmato dall’ex Crrotone Budimir. Gli Azzurri sono dunque già sicuri di non poter pescare la Serbia di Vlahovic, la Svizzera e le tre che si qualificheranno attraverso i playoff, ossia le cinque squadre che comporranno assieme all’Italia, appunto, la quarta fascia. L’appuntamento con il sorteggio è per sabato 2 dicembre ad Amburgo alle ore 18.

In urna 1 ci saranno le formazioni più temibili per l’Italia: la Germania (Paese ospitante) di Nagelsmann, la Francia di Rabiot, la Spagna vincitrice dell’ultima Nations League, il Portogallo di Cristiano Ronaldo, il Belgio di Lukaku e l’Inghilterra già rivale degli Azzurri nel girone di qualificazione.

In urna 2 l’Ungheria di Marco Rossi, la Danimarca di Hojlund, l’Albania di Sylvinho (e di molti calciatori della Serie A), la Romania vincitrice del girone I e l’Austria di Arnautovic e la Turchia di Montella e Yildiz.

Compongono la terza fascia la Croazia terza classificata a Qatar 2022, la Scozia del bolognese Ferguson, la Slovenia del bomber Sesko (5 gol in queste qualificazioni), la Slovacchia del ct italiano Calzona, la Repubblica Ceca del granata Zima, l’Olanda di Koopmeiners, De Roon e Dumfries. Lo riporta Tuttosport

LE PAROLE DI ANTOGNONI DALL’HALL OF FAME DELLA FIORENTINA