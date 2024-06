La Serbia sta minacciando di abbandonare Euro 2024: non sono piaciuti gli insulti: “Uccidi i serbi”

La Serbia minaccia di lasciare Euro 2024 a causa di alcuni presunti insulti avvenuti nel corso di Croazia-Albania. Dagli spalti sarebbe infatti udito intonare “uccidi i serbi” al 59′ minuto di gioco. Jovan Surbatovic è stato perentorio: via da Euro 2024 nel caso di mancate sanzioni per i presunti responsabili. “Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla UEFA. Anche se questo dovesse significare non proseguire nella competizione” ha dichiarato il segretario della Federcalcio serba.

Che tra alcune popolazioni dei Balcani non corra buon sangue non è un mistero. La questioni territoriali legati alla divisione dell’ex Jugoslavia e le tensioni intorno al Kosovo potrebbero aver generato una brutta pagina di sport. In attesa che venga fatta chiarezza su ciò che è successo l’eco mediatica delle accuse della Federcalcio serba è comunque già imponente. La Serbia, che tra poco scenderà in campo all’Allianz Arena di Monaco contro la Slovenia, ha perso al debutto nel gruppo C contro l’Inghilterra (1-0). Lo riporta il Corriere dello Sport

