Barak saluta la Sampdoria e torna a Firenze: "Grazie Doria, sarò sempre un vostro tifoso e vi porto con me"

Il giocatore ceco torna in viola ma fuori dal progetto di Grosso

Si conclude l'avventura a titolo temporaneo con la maglia della Sampdoria per Antonin Barak. Il centrocampista della Repubblica Ceca farà rientro alla Fiorentina, società con la quale ha ancora un altro anno di contratto.

Il giocatore si congeda dalla Liguria dopo un'annata amara, condizionata da prestazioni al di sotto delle aspettative sia per il gruppo sia sul piano individuale. Nonostante l'annata complessa, l'atleta ha voluto dedicare una nota di saluto e gratitudine alla piazza blucerchiata.

Queste le parole scritte da Barak tramite un post sul suo account Instagram: "Doria e Doriani, desidero ringraziarvi per avermi dato la possibilità di vestire la vostra splendida divisa, pur in un periodo delicato per la società e all'interno della vostra prestigiosa storia. Pur non essendo stata un'annata facile, sia per me che per la squadra, porterò comunque con me diversi bei momenti che non scorderò. È stato un onore e vi auguro ogni bene, continuando a sostenere il vostro percorso. Un grande in bocca al lupo a tutti i blucerchiati".