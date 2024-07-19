Barak, una gemma nascosta per la Fiorentina: la sua duttilità lo rende indispensabile per Palladino

Tornato dalle vacanze, Barak è pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore, la sua duttilità lo renderà indispensabile per i viola

Rientrato ieri dalle vacanze post-Europeo, Antonin Barak è stato immediatamente inserito da mister Palladino nella lista degli intoccabili, salvo offerte irrinunciabili che, al momento, non sono pervenute e probabilmente non arriveranno. La sua versatilità, soprattutto in questo periodo, lo rende un giocatore fondamentale per la rosa di Palladino.

Al Verona ha dato il meglio di sé giocando come uno dei due dietro la punta, riuscendo a segnare 11 reti e fornire 3 assist nell'ultima stagione. A Firenze, non ha avuto un impatto eccezionale, con il momento più alto rappresentato dalla semifinale di Conference League contro il Basilea. Con Palladino, oltre a ricoprire quel ruolo, potrebbe anche arretrare ulteriormente per giocare come mezz'ala di spinta stile Pessina. Chissà se quest'anno sarà quello giusto per vedere il vero Barak a Firenze.

Repubblica: "Galliani pronto a dire Sì alla Fiorentina per la cessione di Colpani"

https://www.labaroviola.com/repubblica-un-pranzo-per-dirsi-si-palladino-pronto-a-riabbracciare-colpani-anche-a-firenze/261237/