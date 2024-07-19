Repubblica: "Un pranzo per dirsi sì. Palladino pronto a riabbracciare Colpani anche a Firenze"

Tra qualche ora si terrà l'incontro tra Pradè e Galliani, per concludere la trattativa che porterà Colpani alla Fiorentina.

Oggi si terrà un incontro tra il Direttore Sportivo Daniele Pradè e il Vicepresidente e Amministratore Delegato del Monza, Adriano Galliani, per finalizzare la trattativa che porterà Andrea Colpani a Firenze, dove avrà l'opportunità di riabbracciare il suo vecchio allenatore. Come riportato da Matteo Dovellini di Repubblica sul proprio profilo X, il pranzo odierno dovrebbe concludersi positivamente per i viola, che sono molto vicini a chiudere l'accordo con il Monza.

CdS: "Prima offerta rifiutata, per Lovric si può chiudere sui 10 milioni"

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-ludinese-ha-rifiutato-la-prima-offerta-per-lovric-con-la-fiorentina-si-puo-chiudere-a-10-milioni/261224/