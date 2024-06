L’Europeo di Barak stenta a decollare: partirà in panchina in Georgia-Repubblica Ceca, sfida da dentro o fuori

Antonin Barak e un Europeo da panchinaro. Alla seconda sfida del proprio girone, la Repubblica Ceca affronta la Georgia di Kvaratskhelia, in quella che sarà una partita da dentro o fuori. Infatti, entrambe le nazionali hanno perso il loro primo incontro nel girone, e perdere quest’oggi significherebbe un’eliminazione praticamente certa. Per la seconda partita consecutiva, il trequartista della Fiorentina Barak partirà dalla panchina, pronto a entrare per aiutare i propri compagni se sarà necessario. Nella sconfitta contro il Portogallo, Barak era subentrato al 79esimo, non lasciando però il segno in quella manciata di minuti sul rettangolo di gioco. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida delle 15 riportate da TMW:

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Davitashvili; Kvaratskhelia, Mikautadze. Ct. Sagnol

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Hlozek, Soucek, Provod, Jurasek; Schick, Cerny. Ct. Hasek