La Fiorentina scende in campo alle ore 21 allo stadio Franchi per il ritorno della semifinale di Conference League contro il Betis. Palladino deve fare a meno solo di Cataldi, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina e le scelte di Palladino:

De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Dodò, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens, Gudmundsson, Kean